Piante di cannabis indica nei boschi di Contrada

Piante di cannabis indica, altre più di un metro e mezzo, scovate tra i boschi di Contrada. Sono state trovate dai Carabinieri della Stazione Forestale di Forino, nel corso di un servizio finalizzato ad effettuare alcuni accertamenti tecnici su aree boscate percorse da incendi. Oltre alle piante, che avevano le infiorescenze già idonee alla produzione di marijuana, i Carabinieri hanno sequestrato anche due bottiglioni in plastica da 5 litri, contenenti del liquido fertilizzante, occultati nei paraggi. Dell’attività svolta è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso indagini per l’individuazione dei responsabili dell’illecita coltivazione.