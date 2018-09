Venerdì 28 Settembre 2018, 14:17

Piante di cannabis coltivate tra il mais, un 35enne di Cervinara è stato scoperto e arrestato dai carabinieri. E' ritenuto responsabile di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché detenzione illegale di arma da fuoco clandestina. I militari hanno effettuato un’ispezione all’interno di un fondo agricolo coltivato a mais, constatando la presenza di numerose piante di cannabis indica con un corposo quantitativo di infiorescenze idonee alla preparazione della marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare sono state rinvenute sei buste ed un contenitore in plastica contenenti complessivamente oltre due chili di marijuana, nonché ramoscelli di canapa indiana in essicazione per un peso di circa tre chili e mezzo, il tutto sottoposto a sequestro insieme alle piante, al materiale per la coltivazione ed il confezionamento dello stupefacente e ad un fucile a canne mozze, illegalmente detenuto.