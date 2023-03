Avellino, protesta davanti alla prefettura: no alla cittadinanza onoraria a Piantedosi

È necessario, per evitare altri morti, aprire corridoi umanitari e una proposta di legge che riveda il diritto d’asilo, ridiscutendo il sistema di accoglienza. Stamattina davanti alla prefettura di Avellino sit in della Rete pace e disarmo irpina soggettività aderenti, si sono ritrovati alle 10:30 per un sit-in dinanzi la prefettura di Avellino. Diverse decine di persone, sfidando la pioggia battente, si sono riunite questa mattina davanti al palazzo della Prefettura di Avellino per chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno, l’irpino Matteo Piantedosi.

Dalle Acli alla Cgil passando per i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e del Prc, tutti hanno anche chiesto di non conferire la cittadinanza onoraria di Avellino al ministro.