Venerdì 20 Settembre 2019, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Botte e minacce ai genitori. I carabinieri della stazione di Lauro hanno posto fine all’incubo. In manette è finito un ventenne del luogo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Avellino. I militari, grazie a un attento lavoro di indagine, hanno accertato che il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, aveva posto in essere estorsioni a danno dei genitori. Minacciandoli ed aggredendoli fisicamente, a volte anche distruggendo le suppellettili dell’abitazione, li costringeva a consegnargli somme di denaro per acquistare la droga.