Un intervento ogni due giorni per Codice Rosso, oltre tredici chili di droga e 125mila euro sequestrati. E ancora: 215 armi requisite. Sono i numeri di un anno di attività della Questura di Avellino. Un lavoro intenso quello della Polizia irpina che ieri ha festeggiato al teatro Carlo Gesualdo il 172esimo anniversario della fondazione del corpo. «Ma è fondamentale lavorare insieme per un percorso di legalità condivisa», l'invito del questore Pasquale Picone rivolgendosi ai 900 ragazzi che hanno affollato il massimo cittadino. Una cornice suggestiva che ha fatto da sfondo a una manifestazione curata in ogni dettaglio (all'esterno il picchetto e i mezzi in dotazione). «Spero sia riuscita bene», dice emozionato il questore Picone a fine evento. Una manifestazione organizzata in pochissimo tempo (il questore si è insediato il 26 febbraio scorso). Un evento tutto dedicato ai giovani (in sala le massime autorità civili, militari e religiose e tante fasce tricolori). Ieri sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato al progetto-concorso “PretenDiamo Legalità” giunto alla settima edizione.

APPROFONDIMENTI Avellino, caos semafori Avellino, porta droga al marito in carcere Grottaminarda, aggredita dal cane

E nel suo programma di lavoro, il numero uno della Polizia irpina fa sapere che le iniziative di sensibilizzazione riservate ai ragazzi saranno tante. «In questa provincia occorre alzare l'asticella della sicurezza percepita e per fare ciò serve un rinnovato impegno con la società civile, con ogni cittadino ribadisce il questore -. I risultati raggiunti sono un punto di partenza e non di arrivo». I numeri dell'attività dell'ultimo anno sono importanti: 72921 persone controllate; 38309 veicoli sottoposti a verifica; 7892 violazioni al codice della strada rilevate; 378 misure di prevenzione irrogate; 219 “Codici rossi” trattati (uno ogni due giorni); 215 armi sequestrate; 844 persone denunciate; 86 persone arrestate; 281 esercizi pubblici controllati; 13,397 kg di stupefacenti sequestrati e 125.000 euro sequestrati. Questi dati sintetizzano solo una parte dell'azione della Polizia. Un anno di impegno concreto che ha consentito di gestire con equilibrio un periodo particolarmente complesso. Il questore Picone ha dunque fortemente voluto gli studenti protagonisti dell'evento di ieri. Oltre cento sono stati gli elaborati presentati dagli studenti per il progetto-concorso “PretenDiamo Legalità”.

I lavori sono stati selezionati da una commissione. Hanno partecipato gli allievi della I.C. Regina Margherita L. Da Vinci; V Circolo Didattico Giovanni Palatucci", Plesso Madre Teresa di CalcuttaRione Parco; I.C. Perna- Alighieri di Avellino; I.C. Calvario-Covotta Don Milani di Ariano Irpino; I.C. San Tommaso-Tedesco di Avellino; I.C. Mons. Pasquale Guerriero di Avella; I.C. Manzoni di Mugnano del Cardinale; I.C. Colombo-Solimena di Avellino, I.C. Aiello del Sabato; Liceo Classico Europeo Convitto Nazionale di Avellino; I.I.S.S. "Ruggero II" Plessi Liceo Dorso e ITGC Bruno di Ariano Irpino; Liceo Scientifico Mancini di Avellino.

A presentarli, l'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, che con il suo “Noncifermanessuno”, ha lanciato messaggi di positività ai ragazzi presenti. «Mai arrendersi», urla Luca Abete. Gli fa eco BigMama, che in un filmato girato in piazza Libertà esorta «a credere nei propri sogni». Nel corso della manifestazione sono stati assegnati i riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti per alcune operazioni: Encomio solenne all'assistente capo coordinatore Carmine Ciriello; encomi al sostituto Commissario Alfredo Genovese, al vice sovrintendente Giuseppe Ciarcia, all'ispettore superiore Nicola Cicalese, al sostituto commissario Roberto De Fazio, al vice ispettore Giovanni Martucci, al vice ispettore Stefano Lippiello, al sovrintendente Aniello Nunziata, ai vice sovrintendenti Ivana Parente e Lucio Marrone, all'assistente capo Domenico Giordano.