L'artista irpina Barrasso consegna una sua opera al Papa

La pace tra Russia ed Ucraina, la devozione di Papa Francesco al Cuore Immacolato di Maria in un'opera d'arte. L'artista irpina Pietra Barrasso, il Maestro della Luce, ha consegnato, nella Sala Nervi del Vaticano, la tela «Maria Cuore Immacolato» a Papa Francesco, durante l'udienza pubblica.

Il dipinto contiene i colori delle bandiere russa ed ucraina, per invocare la pace, a pochi giorni dalla visita al Pontefice del Presidente Ucraino Vlodomyr Zelensky. «Papa Francesco - commenta l'artista - attendeva con ansia il quadro, raffigurante la Madonna che veglia sull'umanità. Per me è un'emozione intensa pensare alla preghiera del Pontefice dinanzi al mio dipinto, per chiedere la cessazione delle ostilità tra Russia ed Ucraina».

Già durante il Giubileo straordinario della Misericordia, l'artista irpina ha realizzato la collezione definita, appunto, Il Papa della Misericordia, insieme ad altre opere sulla pace, esposte a Città del Vaticano.

La preghiera del Pontefice e la consacrazione alla Madonna dei due Paesi dell'Est Europeo, perché interceda per la cessazione del conflitto, ha ispirato il Maestro della Luce a utilizzare il suo talento e la sua tecnica pittorica. La tela, oltre all'immagine sacra, presenta anche una combinazione cromatica in grado di far risaltare i colori russi ed ucraini, tra i due arbusti rappresentati con le tinte di entrambe le bandiere.