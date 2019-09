Domenica 8 Settembre 2019, 12:11

Festa grande ieri pomeriggio per l'arrivo a Montoro di Alessia Del Regno, la bellissima diciottenne irpina giunta tra le prime dieci del concorso Miss Italia 2019. Ad attenderla a Piazza di Pandola c'era tutta la famiglia ma anche tanti amici e conoscenti. Papà Antonio, mamma Patrizia e la sorella maggiore Enza, aiutati da diversi familiari, hanno organizzato per lei una festa a sorpresa. Pochi minuti dopo ci ha raccontato le sue emozioni vissute in passerella. «In primis lasciatemi dire che sono ancora emozionatissima. Non immaginavo ci spiega Alessia - di riuscire ad arrivare tra le prime dieci del concorso di bellezza più importante d'Italia. Per me è stato qualcosa di straordinario. Mentre sfilavo sul palco tremavo. E' un sogno inaspettato. Sinceramente pensavo di uscire alla prima votazione perché c'erano tante ragazze più belle e brave di me». Ma la sua bellezza, come dimostrano i tanti voti ottenuti, non è passata inosservata anche al resto d'Italia che ha voluto premiarla portandola ad un passo dal podio. La sua Montoro si è mobilitata per farle sentire l'affetto e la vicinanza. «Il ritorno a Montoro è stato bellissimo. Ho visto manifesti e locandine attaccate ad ogni metro. È qualcosa di spettacolare! Non posso che rivolgere un grazie di cuore a tutti».