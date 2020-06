Danni e disagi in Irpinia a causa della pioggia e delle raffiche di vento. I vigili del fuoco del Comando di Avellino sono stati impegnati in diversi interventi, soprattutto per quanto riguarda alberi e rami pericolanti. La squadra del distaccamento di Montella è intervenuta sulla SS 7 Bis, Ofantina per la caduta di rami sulla sede stradale; quella del distaccamento di Grottaminarda è stata impegnata in contrada Bosco, ad Ariano Irpino per la caduta di un albero. La stessa squadra è intervenuta anche nel comune di Paternopoli sull'Ofantina per rimuovere un albero caduto sulla carreggiata. I caschi rossi della sede centrale si sono portati a San Michele di Serino per un palo Telecom caduto in seguito al forte vento. Copertura pericolante a Lapio in piazza Filangieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA