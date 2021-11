Piovani è un mezzo flop Gesualdo 300 in sala per la prima post covid

La corsa contro il tempo della macchina organizzativa e la campagna abbonamenti non ancora decollata condiziona pesantemente il colpo d'occhio del Gesualdo.

Solo poco più di 300 appassionati tra paganti e non paganti per la prima da Oscar con il recital antologico di Nicola Piovani ed i suoi orchestrali che ha rimesso in moto il principale centro culturale cittadino.

Un partenza da alimentare però con un'adeguata campagna promozionale. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati