Pista ciclabile, cantiere bloccato da sette mesi: interviene la Prefettura

Prefettura in campo contro lo scempio di Viale Italia. Da sette mesi, la strada è in ostaggio dell'ennesima incompiuta di Avellino: l'ormai celebre pista ciclabile prima approvata e poi bloccata da questa amministrazione. Il Palazzo di Governo ha quindi diffidato il sindaco, Gianluca Festa, a risolvere subito il clamoroso pasticcio. Perchè i problemi non sono solo estetici: «Il comitato «Indignati anche tu per Avellino» - si legge nella nota...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati