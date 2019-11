Armato di pistola semina il panico lungo corso Vittorio Emanuele ad Avellino. E’ accaduto questo pomeriggio. Immediato l’arrivo sul posto di polizia e carabinieri. Le forze dell’ordine hanno bloccato un uomo senza fissa dimora. Anche così scoperto che si trattava di una pistola scacciacani. L’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso e per adottare provvedimenti consequenziali. Alla vista dell’arma c’è stato un fuggi fuggi generale tra le persone che si trovavano nel “salotto buono” del capoluogo irpino. Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA