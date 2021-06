Play off serie C, prezioso 1-1 per l'Avellino sul campo del Padova

L'Avellino conquista un prezioso pareggio sul campo del Padova nella gara di andata delle semifinali play off di serie C. Finisce 1-1, con i padroni di casa che nei minuti di recupero sfiorano il raddoppio. In ogni caso, nella seconda frazione di gioco il Padova dopo un avvio arrembante è calato visibilmente. La squadra di Andrea Mandorlini è passata in vantaggio al 37esimo con Kresic, lasciato solo in area di rigore dai difensori biancoverdi. Il pareggio arriva quattro minuti dopo l'inizio della ripresa. Il gol su calcio di rigore. Penalty concesso per un fallo di Della Latta su Maniero. Dal dischetto proprio Maniero si fa parare il tiro, ma sulla respinta ribadisce in rete di testa. A fine gara il mister dei lupi, Piero Braglia, esalta "il carattere della squadra, anche se abbiamo subito un po' troppo. Comunque ci mancavano cinque calciatori". Ritorno mercoledì prossimo al Partenio-Lombardi.