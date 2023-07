Pnrr, i ritardi nelle procedure mettono a rischio il contributo e il progetto stesso. Per evitare il peggio diventa sempre più incombente la possibilità che il Piano complessivo venga rimodulato con una correzione al ribasso sugli importi, oppure che alcuni progetti vengano spostati su altre fonti di finanziamento ed il conseguente prolungamento dei tempi. Due ipotesi che di certo non fanno sorridere le amministrazioni locali, specie quelle che hanno fatto l'impossibile per bandire e aggiudicare nei termini, sospinto attività di progettazione portandole in fase avanzata e forse nemmeno avere portato i lavori ai nastri di partenza. Ma quali sono i progetti irpini che corrono il rischio di essere interessati? Una risposta arriva dalla piattaforma OpenPnrr, che raccoglie tutti i dati pubblici a disposizione su ogni singolo progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza, indicando in particolare le misure che avanzano più a fatica.

I settori più interessati sono scuola e sanità, a cominciare dal progetto sugli asili nido. A marzo risultavano sottoscritti a livello nazionale 2.419 accordi sui 2.623 caricati sulla piattaforma Regis. Inoltre 38 contratti risultano in bozza. Lo scorso 31 maggio, poi, il Governo evidenziava la presenza di difficoltà, con diversi soggetti attuatori ancora in fase di progettazione e di avvio della stipula dei contratti. Nei giorni scorsi, infine, sono arrivate osservazioni eurounitarie, che potrebbero interessare circa 100mila dei 264mila nuovi posti previsti. In provincia di Avellino sono in gioco 71 milioni di euro, destinati a finanziare 58 progetti previsti in 47 Comuni. Gli importi più rilevanti vedono quali destinatari Torella dei Lombardi (5,5 milioni per tre progetti), Mirabella Eclano (4,6 milioni per due progetti), Monteforte Irpino (4 milioni per tre progetti), Lioni, Avellino città, Chiusano San Domenico e Montoro (in tutti i casi tre milioni), Sperone (2,8 milioni), Mercogliano e Montella (in entrambi i casi 2,3 milioni), Senerchia (2,1 milioni), Cairano (2,2 milioni). Ci sono poi i 9,4 milioni legati a 21 progetti per le mense. Per quanto riguarda invece demolizione e ricostruzione di scuole sono a rischio le misure da cui vengono attinti i fondi per il Liceo Imbriani di Avellino (7,7 milioni), per gli Istituti Comprensivi Masi di Atripalda (5 milioni) e De Sanctis di Lacedonia (4,3 milioni).

Nello stesso elenco anche i 16,5 milioni destinati al Campus scolastico di via Piave ad Avellino (presso l'ex istituto "Dante Alighieri") e i 2 milioni di euro per il miglioramento sismico e la manutenzione ordinaria del convitto nazionale "Pietro Colletta" di corso Vittorio Emanuele ad Avellino, i 3 milioni per la ristrutturazione del centro polifunzionale nell'ex edificio scolastico di Bellizzi Irpino e le palestre del liceo artistico "De Luca" e dell'Istituto Tecnico "Amabile" (in entrambi i casi 1,8 milioni di euro). Sul versante sanità compaiono i 16,8 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico dell'Aorn "Moscati", più gli ulteriori 3 milioni per la risonanza magnetica ad alto campo e i 7 milioni di euro per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del presidio ospedaliero "Landolfi" di Solofra. Somme importanti, dunque, e decisive nella scommessa verso il futuro. Il Governo assicura che al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti dal Piano, saranno adottate misure per semplificare le procedure di appalto pubblico, nonché azioni di sostegno e assistenza agli enti locali. Speriamo siano sufficienti a salvare i progetti.