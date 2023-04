Finale del Torneo di Poetry Slam di Caspar Campania Slam Poetry

Sabato 22 aprile, a partire dalle 21, presso il circolo Arci Avionica di Avellino si terrà la finale del Torneo di Poetry Slam organizzato da Caspar Campania Slam Poetry. Il Poetry Slam è una competizione in cui i poeti gareggiano tra loro recitando i propri versi in 3 minuti, senza l'ausilio di oggetti, costumi di scena e accompagnamenti musicali, quindi usando solo il proprio corpo e la propria voce.

L’appuntamento del 22 aprile sarà l'ultima sfida di un torneo autoconclusivo che si è tenuto ad Avionica con cadenza bimestrale (22 ottobre, 17 dicembre, 18 febbraio) ed ha visto scontrarsi 18 poeti e poetesse: il vincitore accederà direttamente alla finale regionale del Campionato che Caspar Campania Slam Poetry organizza per LIPS – Lega Italiana Poetry Slam.



Ciò sarà possibile grazie all’aiuto del pubblico presente in sala: a votare il concorrente preferito sarà infatti proprio il pubblico, che esprimerà le sue preferenze in base alle tecniche interpretative e di scrittura dell’autore. Il pubblico avrà quindi il pieno potere di decidere le sorti della gara, la cui equità di conduzione è tutelata dall’MC di gara, il Maestro di Cerimonia, interpretato da uno o più presentatori, e dal notaio, che cronometrerà le singole performance e calcolerà i punteggi attribuiti ai partecipanti dal pubblico. I poeti e le poetesse che hanno vinto le rispettive qualificatorie e si contenderanno un posto in finale regionale sono: Fabio Napodano, Andrea Gaio, Andrea Sobrino, Riccardo Iannaccone, Roberta Fonderico e Maurizio Lioniello. A condurre la serata sarà l’MC Stella Iasiello, coadiuvata da Alfredo Martinelli e Manuela Forgione.