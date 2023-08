«Spendere un milione di euro per il Ferragosto per un Comune in predissesto è da irresponsabili. In termini economici viaggiamo verso il disastro». Il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Petracca, si inserisce nella polemica che sta accompagnando il concertone che si è svolto lo scorso 16 agosto ad Avellino e più in generale la programmazione degli eventi estivi.

Al centro, ovviamente, la questione dei soldi spesi dall'amministrazione comunale, lanciata dal Mattino, che per l'esponente della maggioranza regionale nel prossimo futuro andranno ad incidere pesantemente sui servizi resi alla popolazione. «In queste ore -afferma- sto apprendendo, soprattutto grazie ai dibattiti che si sviluppano sui social, che molte persone non hanno ben compreso cosa accade in città. Delle due l'una: o non sanno che pagano le tasse più alte d'Italia e che il Comune non eroga i servizi per le fasce più deboli da anni in cambio di un po' di «ammuina», o sono conniventi per qualche motivo che andrà approfondito». Petracca non entra nel merito delle scelte artistiche e nemmeno nelle questioni procedurali, «su cui -dice- se ci sono state opacità interverrà chi è deputato a farlo», tuttavia, rileva, «in una condizione di predissesto avrei fatto scelte diverse». Sul punto è netto: «Non è questione di essere «rosiconi», come superficialmente si viene additati quando si prova ad esprimere riserve sulle posizioni di questa amministrazione, ma di utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia quando ci si trova a gestire risorse pubbliche». È giusto, aggiunge, «che i cittadini di Avellino sappiano che le risorse utilizzate per il cartellone di eventi estivi non erano vincolate, e quindi utilizzabili solo per queste finalità, ma potevano essere utilizzate per altro, dall'erogazione dei servizi sociali alla gestione del verde urbano (che in questa città è in uno stato pietoso), dalla manutenzione ai servizi scolastici».

Questo, per il riferimento dem, è il punto: «Nessuno è contrario al divertimento, ma se viviamo in una città in cui l'amministrazione ha elevato la pressione fiscale addirittura oltre il massimo consentito per provare a tenere i conti sotto controllo, continuare a festeggiare come se non ci fosse un domani è un po' da irresponsabili. Si tratta di scelte e io ne avrei fatte altre». Non solo. «Sono certo -dichiara- che quando il disastro economico sarà giunto a compimento, tra qualche anno, coloro che oggi difendono l'operato dell'amministrazione comunale saranno i primi a schierarsi contro». Per Petracca, in tal senso, è fondamentale spiegare «che i vari eventi sono finanziati dai cittadini di Avellino attraverso il pagamento delle tasse, che, ad oggi, sono le più alte d'Italia, o attraverso il taglio ai servizi che dovrebbero essere destinati alle fasce più deboli».

Dunque, la stoccata: «Ricordo -dice- che con le amministrazioni che si sono succedute, ad Avellino si sono esibiti artisti del calibro di Pino Daniele, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Loredana Bertè, Antonello Venditti, Pooh, Biagio Antonacci, Enzo Avitabile, Renzo Arbore, Franco Battiato e Fiorella Mannoia che all'epoca erano all'apice della propria carriera, per cifre assolutamente inferiori a quelle di cui stiamo ragionando oggi e senza mai intaccare il bilancio comunale». A scanso di equivoci, evidenzia, «non sono stato favorevole sotto il profilo politico a quasi nessuna delle amministrazioni a cui faccio riferimento». Il presidente della Commissione Agricoltura, dunque, si schiera al fianco del consigliere comunale del Partito Democratico, Nicola Giordano, «Un amministratore locale ha il dovere di portare all'attenzione della popolazione tutto ciò che accade nella gestione della casa comunale, e deve farlo -conclude- che piaccia o meno agli urlatori da social».