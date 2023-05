La città di Avellino si prepara a conquistare Budapest. Oggi pomeriggio, l'assessore alla Promozione del brand Avellino, Barbara Politi, partirà alla volta della capitale ungherese per tenere una serie di incontri con rappresentanti istituzionali, imprenditori, giornalisti e, in generale, portatori di interesse funzionali alla creazione di un rapporto stabile di collaborazione tra le due città.

Un rapporto, per essere chiari, in grado di produrre benefici reciproci in termini culturali e, soprattutto, economici. Politi sarà ospite della Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria, guidata dal presidente Bernardino Pusceddu, ma nel corso della trasferta avrà l'opportunità di confrontarsi anche con i vertici dell'ambasciata italiana in Ungheria, tra cui l'ambasciatore Manuel Jacoangeli e il capo dell'ufficio economico e commerciale, Massimo Belligotti, e con i rappresentanti istituzionali del dodicesimo distretto di Budapest, in particolare la vicesindaco Fonti Krisztina.

APPROFONDIMENTI Il cimitero comunale si rifà il look, pronti nuovi loculi La DelFes vince gara2, la B unica è più vicina Quattro ristoranti sbarca in Irpinia: Alessandro Borghese farà la sua scelta

Il segmento di città individuato, noto come il «distretto degli ambasciatori», in quanto ospita la maggior parte dei palazzi istituzionali, è, con i suoi 75mila abitanti, tra i più vivi di Budapest. Tutto si svolgerà nella giornata di domani, 18 maggio, quando l'assessore avellinese, dopo una serie di visite istituzionali, parteciperà, a partire dalle 17, alla tavola rotonda dal titolo «Budapest incontra Avellino e le sue eccellenze» che, coordinata dalla Camera di Commercio, coinvolgerà una serie di interlocutori economici, tra cui imprenditori e titolari di agenzie turistiche. All'appuntamento, tra gli altri, prenderanno parte Istvan Cobino, in rappresentanza della Camera di Commercio e Industria della contea di Pest, Mate Terjek, responsabile sviluppo del Mercato Italiano (Visit Hungary), Kaszas Fani, rappresentante della redazione del magazine Turizmus.com e Istvan Kalman, proprietario dell'agenzia turistica One Event.

Insomma, entra nel vivo il lavoro dell'assessore Politi cui è stato affidato il compito di far conoscere la città di Avellino al di fuori dei confini regionali e, come nel caso specifico, nazionali, al fine di creare opportunità di crescita e di sviluppo. D'altro canto, sono trascorsi quasi tre mesi dalla sua nomina, periodo che, stando alle parole della diretta interessata, è stato necessario a conoscere ed assimilare la città e i suoi punti di forza per poterli, adesso, esportare. Chiaramente, l'incontro di domani rappresenterà solo il primo passo di quello che si annuncia essere un lungo percorso che, tra le altre cose, dovrebbe portare qui in città, subito dopo l'estate, rappresentanti istituzionali e imprenditori ungheresi.

Nel corso della tavola rotonda, sarà distribuita ai presenti una brochure in cui sono illustrate tutte le peculiarità di Avellino, sia in termini culturali che turistici, con particolari riferimenti al patrimonio artistico-culturale, al paesaggio e alle eccellenze enogastronomiche. Sarà anche proiettato un filmato frutto del lavoro svolto in questi mesi dall'assessorato al Turismo gestito dalla vicesindaco Laura Nargi. Gettata la pietra nello stagno, resta da capire quali saranno, concretamente, le conseguenze. L'appuntamento istituzionale si trasformerà in un effettivo scambio tra le due città? Potrà dirlo soltanto il tempo, Politi, però, si dice fiduciosa e pronta a scommettere sull'attività posta in essere, tant'è che annuncia, pur senza svelarne i dettagli, l'avvio, a stretto giro, di nuove collaborazioni con realtà importanti in Italia e all'estero.