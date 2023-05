La prima missione all'estero dell'assessore comunale alla Promozione del Brand Avellino, Barbara Politi, sembra aver sortito gli effetti sperati. Partita alla volta di Budapest mercoledì scorso, infatti, nella giornata di ieri ha incontrato diversi rappresentanti istituzionali ed imprenditori ungheresi per cominciare a costruire con loro le basi di un rapporto stabile sia sotto il profilo culturale che economico. Entusiasmo per l'iniziativa è stato espresso da diversi interlocutori del territorio ed in particolare dal presidente della Camera di Commercio italiana per l'Ungheria, Bernardino Pusceddu.

«L'impatto sottolinea - è stato molto positivo. Sinceramente, in prima battuta non volevo che la Camera di Commercio aderisse a questa manifestazione perché, dopo il lungo e difficile periodo che abbiamo attraversato, c'erano tante, troppe priorità che meritavano attenzione. Tuttavia, dopo aver esaminato il materiale inoltratomi da Avellino ho capito che si trattava di una occasione da non sprecare, sia per noi che per il capoluogo irpino».

Pusceddu pensa all'appuntamento di ieri come al primo passo di quello che vuole essere un lunghissimo percorso di collaborazione con Avellino. «L'obiettivo principale - evidenzia - è coinvolgere le aziende, portando in Ungheria quelle avellinesi e ad Avellino le nostre. Come Camera di Commercio, d'altronde, crediamo molto in questi scambi e ci stiamo muovendo per intrecciare rapporti anche con altri Paesi». Insomma, chiarisce Pusceddu, «vogliamo far lavorare le aziende e la parola d'ordine non può che essere internazionalizzazione». Nella mattinata di ieri, Politi, affiancata da Pusceddu, ha incontrato l'ambasciatore italiano in Ungheria, Manuel Jacoangeli, con cui ha avuto modo di confrontarsi a lungo. Subito dopo, è toccato alla vicesindaco del XII distretto di Budapest, Fonti Krisztina, e alla direttrice Ice, Giovanna Chiappini Carpini.

«Sono davvero soddisfatta per come si è svolta la giornata commenta Politi - e credo che anche gli interlocutori abbiano apprezzato. In particolare, l'ambasciatore è rimasto talmente colpito dal progetto che ha voluto fissare un secondo incontro prima della mia partenza».

L'assessore avellinese ha raccontato all'ambasciatore delle peculiarità di Avellino e della forza con cui il sindaco Gianluca Festa ha voluto creare un assessorato specifico per la promozione del brand. «L'ambasciatore afferma Politi - ha detto che tutti dovrebbero seguire il nostro esempio perché questi scambi culturali ed economici sono molto importanti per la crescita dei territori». Politi ricorda che la scelta di collaborare proprio con la Camera di Commercio non è stata casuale. «Si tratta di un ente operativo dice - con cui si può creare un legame fatto di concretezza, in grado, cioè, di avere ricadute importanti sui fronti aziendale, commerciale ed economico». Particolarmente soddisfatta si dice, inoltre, per il confronto avuto con la direttrice dell'agenzia Ice in quanto «si occupa nello specifico della promozione delle aziende italiane all'estero, partecipando, tra le altre, a manifestazioni di carattere culturale e agroalimentare rispetto alle quali già abbiamo immaginato diverse ipotesi di collaborazione». Adesso, però, bisogna cominciare a ragionare dei prossimi passi. Innanzitutto, quello che porterà, alla fine del periodo estivo, i rappresentanti istituzionali e gli imprenditori di Budapest ad Avellino.



«L'ambasciatore italiano, la vicesindaco del XII distretto, il presidente Pusceddu e la direttrice di Ice sottolinea Politi - hanno già fatto sapere che faranno parte della delegazione che verrà da noi per conoscere la città, il sindaco e, soprattutto, il tessuto imprenditoriale, al fine di capire quali siano i canali giusti per rendere concreto il progetto di scambio tra i due Paesi». La giornata di ieri si è conclusa con una tavola rotonda alla quale hanno preso parte diversi imprenditori ed operatori turistici di Budapest. Per l'occasione, è stata distribuita una brochure sulle eccellenze avellinesi ed è stato proiettato un video promozionale.