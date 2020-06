Politica irpina in lutto per la scomparsa improvvisa della consigliera comunale di Cairano, Maria Dragone, di 47 anni. Dragone è stata stroncata da un malore. Un decesso che ha sconvolto l'intera Alta Irpinia. Affranto il sindaco di Cairano e consigliere provinciale, Luigi D'Angelis, che ha dichiarato il lutto cittadino. Maria Dragone era particolarmente impegnata in diverse iniziative culturali anche al di fuori del suo comune. Diversi i messaggi di vicinanza alla famiglia e ai rappresentanti del consiglio comunale di Cairano. © RIPRODUZIONE RISERVATA