Martedì 9 Aprile 2019, 16:56

L’Irpinia piange Giandonato Giordano, politico e scrittore. E’ deceduto questo pomeriggio il consigliere provinciale di Avellino, già sindaco di Guardia Lombardi. Da un paio di mesi stava combattendo contro una grave malattia. Lo scorso 31 ottobre la gioia per l’importante affermazione elettorale, che gli permise di approdare in Consiglio provinciale. Diversi i messaggi di cordoglio. Vicinanza alla famiglia dal presidente del Consiglio regionale, Rosa D’Amelio, e dal presidente dell’Amministrazione provinciale, Domenico Biancardi. Dolore e sconcerto a Guardia Lombardi e in tutta l’Irpinia.