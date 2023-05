Morto Gino Cusano, politica irpina in lutto

Politica irpina in lutto per la scomparsa di Gino Cusano di Ariano Irpino. Poco prima dell'alba il suo cuore ha cessato di battere. Stava combattendo contro un male incurabile da alcuni mesi con la solita determinazione. Cusano è spirato in una struttura sanitaria di Bisaccia. Già assessore provinciale ai Lavori pubblici, era stato anche consigliere provinciale e assessore al Comune di Ariano Irpino, la città di origine e dove risiedeva con la moglie, stimata biologa dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Storico rappresentante del centrodestra, era stato dirigente di Forza Italia, quindi il passaggio in Ncd e con la Lega. Aveva sfiorato l'elezione al Consiglio Regionale, registrando preferenze record.

Dolore e sconcerto in tutta l'Irpinia per la sua dipartita. Gino Cusano era persona generosa, appassionata, disponibile con tutti. Un riferimento per tanti.