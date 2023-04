Festa della Polizia di Stato al Conservatorio con l’orchestra del Cimarosa

Mercoledì 12 aprile, alle ore 10.30, presso l’Auditorium Vincenzo Vitale del Conservatorio di Avellino avrà luogo la celebrazione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Sarà l’orchestra di fiati e percussioni del Cimarosa ad accompagnare la cerimonia del 171° anniversario della fondazione, alla presenza del questore Maurizio Terrazzi e delle autorità militari, civili e religiose.

Sostenuta dal presidente Achille Mottola e dal direttore Maria Gabriella Della Sala, la compagine concertistica, diretta dal Maestro Marcello Martella, suonerà in apertura di manifestazione Il Canto degli Italiani, conosciuto come l’Inno di Mameli, scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro. L’Orchestra del Cimarosa eseguirà, poi, brani di Luis Enrique Bacalov Il Postino, Nicola Piovani La Vita è Bella, Ennio Morricone Nuovo Cinema Paradiso e The Mission, Ernesto Abbate A Tubo!, Giulio Andrea Marchesini Giocondità.

Nel corso dell’evento si terrà la cerimonia di premiazione nel corso della quale saranno consegnati gli attestati al personale di Polizia, distintosi in attività di servizio.