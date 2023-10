Il distretto conciario solofrano entra nella rete del turismo con il marchio «Matteo D’Arienzo». L’attività produttiva di capi e articoli confezionati in pelle del comparto industriale di Solofra si qualifica tra le strutture ricettive per l’accoglienza.

La confezione D’Arienzo come attività produttiva del comparto conciario rompe così gli schemi segnando che anche la produzione conciaria è comparata come attività produttiva ricettiva per eccellenza, qualità, promozione del territorio e accoglienza made in Italy.

Con il marchio «ospitalità italiana» rilasciato dalla Camera di Commercio Irpina la confezione solofrana entra nella rete di accoglienza turistica e si qualifica anche come struttura ricettiva. A ritirare il riconoscimento è stato Luca Miele dell’ufficio amministrativo aziendale.

«Siamo stati disponibili a voler condividere gli obiettivi di valorizzare le eccellenze irpine -spiega l’imprenditore Matteo D’Arienzo- e come risposta in termine anche di turismo che non è più solo ambito enogastronomico, strutture ricettiva e alberghiera ma anche l’attività produttiva conciaria con la confezione apre le porte dell’accoglienza da struttura ricettiva e di richiamo al distretto industriale in termine di turismo. E’ una soddisfazione aver superato il test della commissione di valutazione che opera anche con l’istituto nazionale ricerche turistiche e di avere gli standard richiesti dal rating Ospitalità Italiana. Si tratta di valorizzare l’Irpinia e il nostro distretto industriale di Solofra anche nel turismo».

La curiosità è che per la prima volta l’attività della lavorazione articoli in pelle del distretto solofrano con la confezione D’Arienzo si qualifica nell’offerta turistica. Non solo. Apre la strada al settore della produzione conciaria come strutture «aperte» al turismo, entrando nelle tipologie di attività riconosciute dal marchio «Ospitalità Italiana» e in un network di promozione della categoria e del territorio.