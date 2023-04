Patto in Parlamento per difendere la Piattaforma logistica di Valle Ufita. In prima linea la deputazione parlamentare irpina di opposizione. Depositata ieri in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati una risoluzione. Manca la firma di Gianfranco Rotondi («Queste iniziative sono legittime e utili ma appropriate per i parlamentari dell'opposizione», dice), c'è quella del figlio del governatore della Campania, Piero De Luca. E nella giornata c'è anche una telefonata tra il deputato Irpino dei Cinque stelle Gubitosa e il governatore della Campania che assicura tutto il suo appoggio all'iniziativa. La risoluzione rappresenta uno degli strumenti parlamentari che la Costituzione mette a disposizione per ottenere risposte certe. Se sarà accolta e votata sarà quasi improbabile che si possa fare marcia indietro. Come dire, è l'occasione per far venire allo scoperto il governo sulle reali intenzioni di intercettare quei fondi necessari (60 milioni di euro da aggiungere ai 26 già individuati) per il progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera. Tre gli obiettivi specifici indicati nella risoluzione.

APPROFONDIMENTI Il busto di Landolfi scompare dall'ospedale: è finito nello scantinato De Vizia: «Alla Valle Ufita i soldi dello stadio Franchi» Irpinia in mostra, boom di visitatori alla Fiera Campionaria

A firmare la risoluzione il deputato irpino del Pd Toni Ricciardi con Anthony Emanuele Barbagallo, e gli M5S Antonino Iaria e Michele Gubitosa, spicca anche la firma di Piero De Luca, figlio del governatore della Campania, inoltre Naike Gruppioni e Antonio D'Alessio del Terzo polo.

Spiega Ricciardi: «Un impegno preciso del governo nel preservare nell'ambito della Missione M5 Componente C3 Intervento 4, la realizzazione del Terminal intermodale ferro-gomma per imbarco semi rimorchi nella Valle dell'Ufita; inserire l'opera come priorità nell'ambito del Contratto di programma Mit-Rfi con l'obiettivo di mantenerla in ambito Pnrr per la sua realizzazione; attivare un tavolo di confronto con Rfi (ente attuatore, ndr) e la Regione Campania per l'individuazione delle eventuali ulteriori risorse necessarie al suo completamento entro il 2026».

Nell'articolata relazione, tra gli altri aspetti, viene evidenziato il ruolo della Valle dell'Ufita: «La previsione della nuova stazione Hirpinia con annessa Piattaforma logistica ha conferito a quest'area una oggettiva centralità all'interno del quadrilatero Zes Napoli-Bari-Taranto-Gioia Tauro, in rapporto ai dodici nuclei industriali esistenti in provincia di Avellino ed alle Zes». Il patto romano evidentemente riflette quella coesione già registratasi sul territorio tra sindaci, amministratori e parti sociali. Non a caso nella risoluzione viene richiamato il risultato di un lavoro di concertazione sfociato nella sottoscrizione del Protocollo Hirpinia, del marzo 2021, tra Confindustria, Asi, Organizzazioni sindacali provinciali ed i Comuni ufitani. «A seguito dell'impegno assunto personalmente a Grottaminarda spiega Michele Gubitosa - siamo giunti in breve tempo a questa risoluzione. Esprimo soddisfazione per la firma di Piero De Luca alla risoluzione irpina».

C'è stata nelle more anche una telefonata tra Gubitosa e il presidente della giunta regionala De Luca, che appariva l'uomo che aveva detto no al progetto «Senza soldi trasferiamo il finanziamento a Benevento», aveva detto in tv).

«De Luca mi ha assicurato che c'è stato un fraintendimento delle sue parole e che non è stato mai nelle sue intenzioni sottrarre i fondi della Piattaforma e dirottarli altrove. Di contro, esprimo forte perplessità sul grande assente, l'amico Gianfranco Rotondi». Intanto, nel documento viene riproposta l'importanza dell'investimento non solo in una logica di produzione, ma anche seguendo in filone di tutela ambientale, come riportato anche da uno studio della Svimez. Dati e numeri che, dunque, accostano le potenzialità dell'Hub ferroviario tra le principali piattaforme logistiche della rete nazionale. Prosegue l'appello dei deputati: «Stralciare dal Pnrr il finanziamento di quest'opera, come le notizie di revisione dei progetti da parte del governo fanno paventare, infliggerebbe un durissimo colpo alle speranze di crescita e di sviluppo dell'area e farebbe venire meno il principio per il quale è stato adottato il Pnrr e cioè quello di colmare il gap esistente tra aree sviluppate e aree interne, tra Nord e Sud Italia e si priverebbe il Pnrr di un progetto strategico condiviso con il territorio, proprio in un momento storico in cui si lamenta l'assenza di progetti di grossa portata socioeconomica». La risoluzione segue l'ordine del giorno n. 9/1089/15 presentato dal deputato Toni Ricciardi accolto come raccomandazione.