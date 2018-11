CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Novembre 2018, 11:00

Finisce al Ministero la querelle del ponte di Parolise dell'Ofantina: lavori praticamente fermi e disagi che crescono. È previsto per giovedì 8 novembre a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un vertice tra Anas, Prefettura e Genio Civile al fine di trovare una soluzione per far riprendere a pieno regime l'attività nel cantiere.La richiesta dell'incontro è stata avanzata dal prefetto di Avellino, Maria Tirone, per sbrogliare la matassa che si è venuta a creare a causa del mancato deposito dei calcoli al Genio Civile per ottenere l'autorizzazione sismica.