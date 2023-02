Ponteggio a rischio, denunciato titolare impresa edile e multa da 10mila euro

Operai al lavoro su un ponteggio a rischio. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Stazione di Forino in un cantiere edile di Contrada. Violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono i problemi emersi nel corso del controllo.

A seguito dell’accertamento eseguito dai militari, che hanno operato insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, sono state rilevate alcune violazioni alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, è stato appurato che il ponteggio non era a norma. Il titolare dell’impresa è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Impartite prescrizioni con ammende per oltre 10mila euro.