Corruzione, peculato, falso, contrabbando e traffico internazionale di rifiuti. Questi i

reati di cui dovranno rispondere 69 persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare relativa all'inchiesta sugli uffici doganali del porto di Salerno. Due gli irpini coinvolti nella maxi operazione. Si tratta di Aniello Del Gaudio, ovvero l’impiegato della Procura di Salerno, sospeso dal pubblico servizio per 10 mesi e dell’avvocato Maddalena Corbisiero, anche lei sospesa dal pubblico ufficio per lo stesso periodo.



Ha detto stamane il Procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli in una conferenza con la stampa: "Ciò che colpisce è l’estensione del fenomeno illecito. Un sistema di collusione diffuso, che rappresentava una prassi comportamentale a livello territoriale". © RIPRODUZIONE RISERVATA