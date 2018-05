Mercoledì 23 Maggio 2018, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 13:21

È risultato positivo a cocaina e cannabis l'autista 31enne alla guida del tir carico di pesce che ieri s'è ribaltato lungo l'Autostrada Napoli-Bari, nei pressi del casello di Vallata. La polizia stradale, coordinata dal vicequestore Renato Alfano, ha denunciato il conducente per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ritirata anche la patente. L'uomo poteva causare una tragedia. In quel tratto l'autostrada ieri è rimasta chiusa in direzione Napoli. Pesanti le ripercussioni sul traffico.