Ancora ventisette contagi da Coronavirus da registrare in provincia di Avellino. Positivo anche un medico in servizio all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi che è stato ricoverato al Covid Hospital del Moscati. Nel plesso altirpino è stato effettuato un intervento di sanificazione ed eseguiti tamponi su personale e pazienti venuti in contatto con il medico. Sono tutti risultati negativi e l'ospedale lavora regolarmente. L'Asl, dunque, ha comunicato venticinque contagi, altri due sono stati resi noti in serata dal sindaco di Forino, Antonio Olivieri. Quattro i nuovi positivi in città. Tra loro un adolescente. Due casi ad Ariano Irpino. Sette quelli della Valle Caudina che resta sorvegliata speciale. Di questi, tre sono relativi a Cervinara e quattro a San Martino Valle Caudina. Ancora tre contagi a Mirabella Eclano. Si tratta di un nucleo familiare. Due casi scovati a Mercogliano. Un positivo per Frigento, Grottaminarda, Monteforte Irpino (è un rientro dall'estero), Montefredane (ma il sindaco Valentino Tropeano nega il caso con un post su Facebook), Montella, Quadrelle, Zungoli. Quest'ultima persona, una donna, si trova ricoverata al Cardarelli di Napoli.

Insomma, il Covid-19 sta interessando l'intero territorio irpino anche con singoli casi che però mettono in moto la necessaria indagine epidemiologica per cercare di contenere la diffusione del virus. Gli appelli alla prudenza si sprecano da parte delle autorità e degli amministratori locali. La situazione contagi in Italia, in Campania e purtroppo anche nel nostro paese comincia ad essere complicata dice il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro - I positivi aumentano giorno per giorno ed è per questo che in questo difficile momento deve scattare in ognuno di noi il senso di responsabilità, rispettando in maniera corretta tutte le indicazioni sul distanziamento sociale e sull'utilizzo delle mascherine, evitando quanto più possibile inutili assembramenti. Per uscire da questa situazione e per far sì che si arrivi al vaccino limitando quanto più è possibile i contagi è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte.

Oggi riaprono i cancelli dell'Itis Dorso e del liceo Imbriani di Avellino che ieri sono rimasti chiusi per interventi di sanificazione. Due le classi in quarantena per la positività di un docente e quella di un allievo. Ancora lezioni a distanza per una classe prima del liceo Mancini, perché uno studente è stato in contatto stretto con un contagiato. Si torna in aula lunedì alla Primaria Laudati di Celzi di Forino. Ieri è stato completato l'intervento di sanificazione. Una maestra è stata infetta dal Covid-19. L'intervento di sanificazione straordinaria è stato correttamente effettuato fa sapere il primo cittadino, Antonio Olivieri - Si procederà ad areare gli ambienti e ad effettuare un'ulteriore pulizia straordinaria. Poi Olivieri aggiunge che ci sono due concittadini positivi, già in isolamento domiciliare da una settimana e congiunti della nostra concittadina che è positiva al Covid-19. Confermo inoltre che i risultati dei tamponi sui bambini della Scuola Primaria di Celzi non sono ancora arrivati. Oltre alle scuole, è scattato l'allarme anche alla Iia di Flumeri. Sono risultati positivi tre addetti di una cooperativa che lavora al magazzino di Industria Italiana Autobus. I vertici dell'azienda hanno fatto sottoporre i ventisette dipendenti del magazzino al test sierologico. Una misura precauzionale per evitare problemi. I primi cinque test hanno dato esito negativo. Ma l'attenzione resta alta e si spera che l'infezione sia circoscritta.

Con i casi di ieri il totale da luglio scorso di contagi, compresi sempre guariti e decessi, è pari a 523. Con buona parte fortunatamente a casa e senza sintomi. Il comune di Cervinara ha il numero più alto con 81 casi di Coronavirus. Seguono Avellino (59), Mirabella Eclano (54), Frigento (24), Mercogliano (23), Sperone (21), San Martino Valle Caudina (19), Baiano (18), Montella (16), Rotondi (11), Avella (10), Monteforte Irpino (8), Moschiano (7), Mugnano del Cardinale (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), Solofra (7), Sturno (7), Bonito (7), Grottaminarda (7), Montemarano (6), Sirignano (6), Contrada (5), Conza della Campania (5), Quindici (5), Roccabascerana (5), Calitri (4), Lioni (4), Montoro (4), San Michele di Serino (4), Torrioni (4), Quadrelle (4), Forino (3), Atripalda (3), Gesualdo (3), Lauro (3), Manocalzati (3), Parolise (3), Montefredane (3), Villamaina (3), Cassano Irpino (2), Santo Stefano del Sole (2), Taurano (2), Taurasi (2), Teora (2), Vallata (2), Villanova del Battista (2), Ariano Irpino (2), Chiusano San Domenico (2), Altavilla Irpina (1), Calabritto (1), Capriglia Irpina (1), Caposele (1), Chianche (1), Domicella (1), Flumeri (1), Lacedonia (1), Marzano di Nola (1), Montemiletto (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Sant'Angelo all'Esca (1), Candida (1), San Potito Ultra (1) e Zungoli (1).



