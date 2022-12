Ufficio postale di Solofra a rilento con file agli sportelli per ore. L'episodio si è registrato ieri mattina, causa anche il ponte dell'Immacolata. Affluenza che è cresciuta nel corso della mattinata fino ad esplodere prima di mezzogiorno. Diverse le presenze tra qualche pensionato da riscuotere ancora qualche somma e scadenze di pagamenti bollette a spedizioni pacchi.

Fatto sta che l'utenza era prevalentemente di più con soli tre sportelli funzionanti su sei. Per molti si è trattato di attendere diverse ore. Tra chi ha deciso di rimanere in fila all'esterno della sede ed altri che per le condizioni meteorologiche non favorevoli hanno preferito di restare all'interno del locale con un assembramento dell'utenza, tra posti a sedere e quelli in piedi. «In questo periodo -spiega qualche cittadino- sarebbe stato opportuno avere qualche sportello in più aperto visto le diverse scadenze e l'approssimarsi delle festività. In questo modo si sarebbero evitati disagi e attese infinite». In molti avevano auspicato dunque che gli uffici postali mettessero a disposizione qualche sportello in più agevolando il servizio e riducendo i tempi di attesa. Una giornata ieri che per una fascia oraria clou ha condizionato infine le scelte dell'utenza. Vi è stato tra chi ha aspettato pazientemente rispettando il proprio turno in fila e chi, invece, ha rinunciato per ripassare dopo qualche giorno in attesa di trovare un momento più favorevole per entrare. Considerando che ieri erano anche poche le casse funzionanti rispetto al bacino di utenza che si è riversato presso gli uffici. Gli sportelli erano sei ma solo tre funzionanti per sbrigare il maggior afflusso di gente che soprattutto in alcuni giorni e ore della giornata, si riversa per inviare una raccomandata, ritirare la pensione o accedere al proprio conto.



In alcuni giorni si registrano picchi elevati di persone, considerando che mediamente l'utenza è già alta. Presso l'ufficio postale di Solofra si registrano, quotidianamente, ogni due ore, anche oltre un centinaio di persone. Inoltre l'ufficio postale in via Starza Del Conte, rappresenta la sede centrale nella città conciaria e serve anche numerose attività ed aziende del territorio, oltre uffici ed utenza comune. Va poi considerato anche se non tantissimi, che fruiscono del servizio con operazioni dell'ultimo minuto e di chi ha prenotato.