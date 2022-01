Avellino, i lupi sbranano il Potenza: 3-1 in trasferta in Basilicata

L'Avellino conquista un'importante vittoria sul campo del Potenza. Lucani sconfitti per 3-1. Ottima prestazione per i lupi che passano in vantaggio al 31esimo minuto con Maniero. La gioia dura, però, solo un giro di lancette. Il Potenza pareggia dopo un minuto grazie ad un autogol di Scognamiglio. Nella ripresa l'Avellino è arrembante. All'ottavo il debuttante Murano segna il 2-1. Mezz'ora più tardi Micovschi mette il risultato in cassaforte. Tre punti preziosi per i lupo che agguantano il secondo posto in classifica. Giovedì derby contro la Juve Stabia.

POTENZA-AVELLINO 1-3

MARCATORI: 31' pt Maniero (A), 32' pt Scognamiglio aut. (P), 8' st Murano (A), 38' st Micovschi (A).

POTENZA (4-1-4-1): Marcone; Coccia, Matino, Gigli, Dkidak; Cargnelutti (21' st Bucolo); Guaita (1' st Costa Ferreira), Ricci (27' st Sueva), Sandri, Burzio; Romero (27' st Salvemini). A disp.: Greco, Piana, Koblar, Zampano, Sepe, Iacovino, Zagaria, Zenuni, Volpe. All.: Arleo.

AVELLINO (3-4-1-2): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Matera (32' st Carriero), Aloi, Mignanelli (29' st Tito); Kanouté (36' st Mastalli); Murano (28' st Plescia), Maniero (28' st Micovschi). A disp.: Pane, Pizzella, Bove, Rizzo, De Francesco. All.: Braglia.

ARBITRO: Sig. Paride Tremolada della sezione di Monza.