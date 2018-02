Potere al Popolo denuncia: «Candidato preso per ladro e picchiato dalla polizia»

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Fisciano – Lancusi, vicino Salerno, un compagno e candidato di Potere al Popolo, Toni Della Pia è stato fermato mentre tornava da lavoro. Toni è un operaio dell'edilizia ed era guida di un furgone mentre rincasava con un suo collega. Vengono fermati da quattro pattuglie della polizia di stato che, a loro dire, cercavano un furgone segnalato perchè rubato

. E' quanto denuncia una nota di Potere al Popolo pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale.

La polizia non crede a Toni che professa subito la sua innocenza - prosegue la nota - non fa le verifiche che vengono chieste ripetutamente dai due lavoratori - che possono facilmente e velocemente avvenire attraverso comunicazioni telefoniche. Fanno di più: aggrediscono in maniera violenta e immotivata, con calci e pugni, Toni. I colpi sono indirizzati volutamente al volto. Toni è adesso in ospedale a farsi refertare, il volto tumefatto come si vede dalla foto, un dente rotto e lividi ed escoriazioni sul corpo. Gli agenti che l'hanno aggredito senza alcun motivo hanno pensato poi di denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale

Mercoledì 7 Febbraio 2018, 23:49 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2018 23:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».