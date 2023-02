Caso Manzo, nuovi interrogatori in caserma. Ascoltate, ieri in seduta fiume conclusa a tarda sera, tre persone per incrociare le loro testimonianze con le immagini video già in possesso agli inquirenti.

Immagini dalle quali si vede chiaramente un'auto allontanarsi. E su quell'automobile c'era Mimì Manzo la sera dell'8 gennaio del 2021, quando poco dopo si sono perse per sempre le sue tracce. Ora gli inquirenti stanno intrecciando i frames forniti da una telecamera panoramica puntata sulla zona foranea di Prata Principato Ultra con le ultime versioni raccolte dai militari dell'arma per individuare il punto preciso in cui l'auto con Mimì a bordo si diresse.

APPROFONDIMENTI Mimì Manzo, scoperti reperti vicino al depuratore Giallo Mimì, quell'urlo di Loredana

all'incrocio Giallo di Prata, indagato

l'ex dell'amica di Romina

In quel punto, si ipotizza che alcune persone si liberarono di Mimì che forse arrivò in quel luogo isolato ancora in vita. Posti che a breve saranno nuovamente attenzionati dai carabinieri. Nei prossimi giorni in caserma sono attese anche altre persone, informate sui fatti, che potrebbero aver visto circostanze importanti e che potrebbero fornire agli inquirenti dettagli salienti sulla scomparsa del 71enne.

Le conferme sulla presenza di altre persone nei luoghi della scomparsa arrivano dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza in mano agli inquirenti e a breve saranno ascoltate nuove persone in procura. Indagini a tutto campo che procedono incessantemente da due anni, da quando dell'uomo si sono perse le tracce in circostanze misteriose e probabilmente perché aveva minacciato di andare a denunciare tutti i presenti alla festa di compleanno della figlia Romina, a causa della presenza di droga. Con ogni probabilità Mimì avrebbe visto o sentito qualcosa che non avrebbe dovuto vedere o sentire e dunque è stato fatto fuori.



Oltre ad Alfonso Russo e a Romina Manzo hanno ricevuto la proroga delle indagini anche Loredana Scannelli e sua madre, Pasqualina Lepore difese dall'avvocato Rolando Iorio e accusate rispettivamente di false dichiarazioni e favoreggiamento e solo favoreggiamento. Droga che, in un'altra inchiesta vede coinvolta anche la sorella di Alfonso Russo, Miriama Alvaria. Ieri dinanzi al tribunale del Riesame - sono stati discussi i ricorsi per la sorella di Alfonso Russo, Miriama Alvaria Russo, il suo compagno Joseph Ambrosone, la madre di quest'ultima Barbara Turchetta e Giovanni Varricchio. Gli avvocati Alberico Villani e Rita Tirri attendono la decisione dei giudici del tribunale partenopeo dinanzi ai quali hanno chiesto l'attenuazione e revoca degli arresti domiciliari per i loro assistiti. I quattro sono stati tratti in arresto al termine di un controllo veicolare a Prata Principato Ultra, nei pressi del bar Varricchio's gestito da pochi mesi da Joseph Ambrosone, cognato di Alfonso Russo. Solo coincidenze? Saranno gli inquirenti a chiarirlo con le ulteriori indagini in corso.