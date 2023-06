Armiere arrestato, cedeva pistole e fucili a pregiudicati

Cedeva pistole, fucili e munizioni di vario tipo e genere senza rendere possibile verificare l'identità degli acquirenti, tra i quali anche pregiudicati.

Il 41enne ex titolare di un'armeria di Pratola Serra, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Avellino su richiesta del Procuratore capo, Domenico Airoma.

L'indagato avrebbe ceduto clandestinamente almeno 25 armi da fuoco. All'armiere si è giunto dopo l'arresto, avvenuto l'anno scorso, di un uomo accusato di tentata estorsione e lesioni trovato in possesso di alcune pistole e relativo munizionamento non denunciati.

I successivi accertamenti hanno consentito di individuare nel titolare dell'armeria il fornitore delle armi a cui, nel novembre del 2022, era stata revocata la licenza con conseguente chiusura dell'armeria.