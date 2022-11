Mentre si avvicina la scadenza elettorale (domenica 27 novembre) si allontana sempre più la possibilità di un incontro-confronto pubblico, magari all'americana, tra i due storici rivali oggi candidati alla carica di sindaco, Tonino Aufiero e Gerardo Galdo. Quest'ultimo, innanzitutto, da giorni si è fatto promotore di una discussione diretta sulle tematiche più stringenti col suo sfidante, l'ex sindaco Tonino Aufiero, in vista appunto della chiamata alle urne. Ma Aufiero al momento non ha raccolto l'invito, né tantomeno ad oggi, dopo la prima uscita pubblica, quella di presentazione della lista Terra Nuova alla comunità di Pratola Serra, ha tenuto altri comizi nella cittadina o nelle frazioni del territorio comunale. Ha preferito, a quanto pare, centellinare gli incontri di piazza e concentrarsi maggiormente sul porta a porta', ritenuto lo strumento più efficace, e a volte anche infallibile, per fare incetta di consensi. Lo stesso stanno facendo i componenti di spicco della compagine dell'ex primo cittadino, fratello maggiore di Emanuele, sindaco in carica quandi due anni fa il consiglio comunale venne sciolto per infiltrazioni dal Viminale e con tanto di decreto del Capo dello Stato.

Domani sera il gruppo degli Aufiero terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale, la più accanita degli ultimi tempi nella cittadina dei motori, senza dubbio quella che farà da spartiacque dopo il biennio di commissariamento straordinario dell'ente comunale. Stasera invece la triade commissariale uscente (Tufariello, Bevilacqua, Mingione) inaugurerà l'aula consiliare intitolata ai giudici palermitani, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia esattamente trent'anni fa. Per l'occasione, sempre su proposta e iniziativa della Commissione Straordinaria, sarà consegnato anche uno speciale attestato di benemerenza per l'impegno profuso in favore della legalità al comandante della locale stazione dei Carabinieri, Giovanni De Cicco; dopo tredici anni di servizio a Pratola Serra sarà trasferito.



Intanto ieri sera, in via Roma, l'altro candidato sindaco Gerardo Galdo ha incontrato nuovamente la cittadinanza. Prima del suo intervento di chiusura hanno parlato i candidati consiglieri: Stefania Sarro, Jole Capozzi, Carmine Vacchio e Salvatore Perri. «Confidiamo nell'ampio consenso della comunità pratolana - ha dichiarato Galdo, imprenditore ex capogruppo di minoranza ed ex consigliere provinciale - e innanzitutto in una svolta epocale. Siamo i primi a voler porre fine a questo ignobile accostamento camorra-Pratola Serra. E siamo i primi ad aver chiesto ai nostri competitor un confronto pacifico sulle problematiche locali, a cominciare dai conti in rosso che loro si ostinano a negare ribaltando la realtà dei fatti, e discreditando la serietà e l'onestà della triade commissariale». Domani, dunque, toccherà ad Aufiero, si annunciano al solito scintille. Poi domenica, finalmente, la scelta dei cittadini.