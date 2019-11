Maria Tirone, primo prefetto donna di Avellino, lascia la città per un nuovo, importante incarico al Viminale. La sostituisce Paola Spena, napoletana, attuale prefetto di Sondrio. Il prefetto Tirone è destinata alle funzioni di vice capo dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie e direttore centrale per le autonomie presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali. © RIPRODUZIONE RISERVATA