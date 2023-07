Premio Gesualdo, trionfano le opere di Spagnuolo e Cerasuolo

Chissà se Carlo Gesualdo avrebbe mai immaginato che la sua arte, ma anche la sua storia personale così controversa, sarebbero state in grado di andare oltre il peso del tempo. Se non si tratta, come magari lo era nei secoli scorsi, di desiderio, di ricerca dell’immortalità attraverso le opere, resta comunque intatto ancora oggi quel sacro fuoco della creatività nonostante una società multimediale e frettolosa. E di questa passione, di questo desiderio che resta trasversale per età, per estrazione sociale e per luogo geografico, si è alimentata anche la quarta edizione del Concorso nazionale di poesia e di racconti Carlo Gesualdo, il principe dei musici. L’altra settimana, presso Palazzo Pisapia, a Gesualdo si è tenuta la cerimonia di premiazione. Il concorso era rivolto ad autori di qualsiasi nazionalità, purché le opere inviate fossero in lingua italiana. Il premio è stato articolato in due sezioni: una dedicata alla poesia con un massimo di quaranta versi, l’altra al racconto breve con al massimo cinquemila caratteri.



Entrambe le sezioni sono state suddivise in base all’età dei partecipanti tra ragazzi e adulti. Il dato che corrobora gli organizzatori è nella progressiva crescita nonostante la collocazione centrifugata rispetto alle tante manifestazioni similari che fioriscono in tutto il territorio nazionale. Le poesie e i racconti pervenuti aumentano di anno in anno e la manifestazione cresce quantitativamente e qualitativamente. A fare da cornice all’appuntamento il centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia ai piedi del castello dove dimorò Carlo Gesualdo. Li compose quei madrigali studiati ovunque nel mondo e che lo hanno reso, appunto, immortale. Quaranta i poeti finalisti, provenienti da tutte le province della Regione, presenti all’atto finale nella splendida cornice di Palazzo Pisapia e che hanno ricevuto la Menzione d’Onore. C’era tutto l’entusiasmo e la passione di chi ci crede nel declamare le poesie scelte dalla giuria composta dal preside Alfonso Cuoppolo (presidente), dalla docente Rosa Mannetta, dal preside Carmine Caloia, dall’ingegnere Michele Zarrella, dalla docente Marika Luparella, da Laura Serluca. Nella sezione poesia il primo posto è andato ad Agostina Spagnuolo con la poesia Mani.

Sul gradino d’onore Anna Ciasullo con Emigrante irpino. Terzo posto per Domenico Tonziello con Raccontami.

Nella sezione racconti primo posto per Vincenzo Cerasuolo con Speranza. Dietro di lui Massimo Bencivenga con Sono il peggior uomo del mondo, terzo Tiziana Coppola con 30 novembre 1980. Ad accompagnare le premiazioni l’esibizione del poeta e musicista Raffaele La Torre: le sue canzoni hanno intrattenuto i presenti. Nelle composizioni dell’artista di Gesualdo si ritrovano momenti di vita che riportano al passato, alla sua giovinezza e alla sua amata famiglia. Le note della sua chitarra hanno accompagnato anche le precedenti edizioni del Concorso. I secondi e terzi classificati sono stati premiati con la consegna del libro «Il Gigante della Collina. Storie, dolori e musiche nell’eco delle sue antiche mura» scritto dal preside Cuoppolo, profondo studioso di Carlo Gesualdo. Per i vincitori Irpinia mia meravigliosa opera in cinque volumi scritta sempre dal preside Cuoppolo in cui è protagonista la verde Irpinia