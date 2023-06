Questo Premio s'ha da fare. Il sindaco Festa prova a riscrivere i Promessi Sposi riproponendo il matrimonio con la famiglia di Ettore Scola. Ma questa volta potrebbe non spuntarla. Dopo la due giorni ricca di ospiti che lo scorso ottobre segnò la riapertura a sorpresa dell'ex Eliseo, ora si guarda con molte incertezze alla seconda edizione del Premio Scola. Qualche settimana fa, in una nostra intervista, l'assessore al brand Avellino, Barbara Politi, lasciò intendere che fosse qualcosa di certo. In realtà, al di là dei buoni propositi, c'è ancora da mettere tutto nero su bianco in termini di accordi e di progetto.

, si era già espressa in proposito lo scorso maggio in occasione della sesta edizione di Ciak, l'evento dell'associazione Irpinia Mia, che si svolge nella stanze della casa natale del regista a Trevico nel giorno del suo compleanno: «Il sindaco Festa ha parlato di prima edizione. In realtà è più giusto parlare di una data zero, un'edizione pilota. Sono stata onorata dell'idea che però ha avuto solo un taglio spot. Se ci riflettiamo non è stato proiettato nemmeno un film. Se il tutto deve risolversi solo in due serate portando quattro attori a far passerella, non è qualcosa che rientra nella visione mia e di mia sorella», spiega Silvia Scola figlia del regista.E c'è il rischio che tutto si possa risolvere con un "C'eravamo tanto amati", giusto per citare uno dei capolavori del regista. Lo scorso anno fu Giovanni Veronesi a farsi da catalizzatore dei vari Virzì, Albanese, Buy, Veltroni, Leo, Ralli.«Pensiamo a qualcosa di più articolato, che abbia una ricaduta sul territorio, un legame con esso, una motivazione fondante connessa al ricordo della figura di mio padre. Una manifestazione con incontri, proiezioni, che coinvolga studenti, cittadini, che abbia il centro nel capoluogo, ma che sappia fare rete con la provincia, gli stessi luoghi natali di Trevico con gli opportuni collegamenti. Insomma, qualcosa che, in sintesi, abbia un senso intitolarla a Scola». I propositi sono però fermi ad un punto morto. «Ci siamo sentiti con Festa e gli ho palesato questa visione. C'è stata chiarezza da ambo i lati. Il sindaco parla di risorse contenute. Dal canto nostro capiamo le esigenze dell'amministrazione ma è evidente che il tutto non si può ridurre a due giorni di sole passerelle».Il tutto appeso ad un filo: «A stretto giro invieremo la nostra proposta al sindaco e vedremo se ci sarà la possibilità di concretizzarla. È chiaro che le nozze con i fichi secchi non si possono fare, ma è anche vero che non necessariamente bisogna legare queste manifestazioni alle sole risorse pubbliche». Le sensazioni dal lato Scola smorzano i facili entusiasmi: «Al momento è più "no" che "sì". Se restiamo sul "non ci sono soldi e non ci possiamo discostare dal format di un paio di serate tra amici a cui consegnare un premio", è evidente che noi, come famiglia Scola, non ci saremo». Non solo Croisette o Lido insomma: Cannes e Venezia lo insegnano, ed in ogni caso lì c'è il mare che ad Avellino non è ancora arrivato anche se con il sindaco Festa non si può mai stare tranquilli.La dimensione premio, intesa come festival, è una richiesta che ci è arrivata da Avellino, ma anche da Trevico e da Ariano Irpino. A parole sono in tanti. Ecco, l'idea sarebbe quella di mettere insieme tutte questi buoni propositi in modo che tutto il territorio se ne giovi, al di là dei campanilismi, e mettendo a sistema le peculiarità e le possibilità di ciascun comune».