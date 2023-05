Atripalda: prende a bastonate passanti e carabinieri, arrestato 25enne

Armato di bastone aggrediva i passanti, poi colpisce i carabinieri che provavano a fermarlo. Paura ad Atripalda, dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 25enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I militari, giunti sul posto non appena ricevuta la segnalazione, sono stati assaliti dal giovane. Quest’ultimo, in una rapida escalation di livore, ha inveito contro i militari, prima minacciandoli di morte per poi repentinamente passare alle vie di fatto. Con non poca fatica i carabinieri sono riusciti a fermarlo, evitando ben più gravi conseguenze.

Due carabinieri hanno riportato traumi contusivi. Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il 25enne è stato accompagnato in Caserma e dichiarato in stato d’arresto.