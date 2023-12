«Tempo scaduto. Le ore sono contate. Sto arrivando, preparati la bara». Sono alcuni dei messaggi minatori rivolti all'ex moglie. Minacce che rivolgeva alla donna anche attraverso i social. Il 53enne di Montefusco, raggiunto da un divieto di avvicinamento alla vittima e un divieto di accedere nel comune di Prata Principato Ultra notificato dai carabinieri per essersi reso responsabile di atti persecutori, non si era rassegnato alla fine della separazione. Un incubo per la donna che è durato due anni.

Poi la decisione di separarsi che l'uomo non aveva gradito. La vittima si era successivamente trasferita in un altro comune. Ma il 53enne continuava a perseguitarla. Secondo quanto è emerso dalle indagini, la inseguiva e la pedinava. La contattava quotidianamente con numerosi sms. Non solo. Si appostava sotto casa per controllarla mentre rincasava. In alcune occasioni la raggiungeva fino al luogo di lavoro. Condotte che hanno cagionato nella donna un perdurante e grave stato di paura e di ansia tanto da ricorrere all'uso di farmaci.

Una situazione che ha generato timore per la propria incolumità. La vittima era costretta a vivere nell'angoscia di incontrare l'ex marito che le ha creato un turbamento emotivo, tanto da essere costretta a cambiare le abitudini di vita. E ha dovuto far uso di ansiolitici e sonniferi. Un incubo, dunque, durato due anni. Ma la donna non si è arresa e grazie al supporto dei suoi legali Danilo Iacobacci e Fabiola De Stefano, ha avuto il coraggio di continuare la sua battaglia legale. La misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino nei confronti dell'uomo, arriva dopo un'archiviazione per maltrattamenti ai danni della donna. Tutto sarebbe iniziato nell'ottobre del 2021 quando la donna aveva deciso di separarsi. Il 53enne - secondo l'accusa - la molestava e la minacciava insistentemente perché non condivideva la sua decisione di interrompere la convivenza. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano coordinate dalla Procura della Repubblica. I militari hanno raccolto informazioni e sentito testimonianze. Sono così riusciti a ricostruire i fatti per avere un quadro chiaro della vicenda.

I risultati delle indagini sono stati condivisi dal giudice per le indagini preliminari che ha, dunque, emesso il provvedimento del divieto di avvicinamento alla vittima e divieto di accedere nel comune di Prata Principato Ultra nei confronti del 53enne in quanto gravemente indiziato per il reato di atti persecutori aggravati dall'esistenza di una pregressa relazione sentimentale. La donna ora potrà tirare un sospiro di sollievo. Il 53enne è assistito dall'avvocato Pasqualino Pavone.