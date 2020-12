Vergogna, indignazione, inciviltà sono le parole che ripiombano il giorno dopo la denuncia lanciata dal sindaco Vittorio D'Alessio attraverso la sua pagina Facebook, puntando l'indice contro chi aveva rivolto la sua frustrazione e la sua noia contro una delle statue del Presepe della Misericordia messo a disposizione della città dalla comunità monastica benedettina.

E' un profluvio di messaggi di condanna. C'è rabbia non solo per il simbolo colpito, il presepe. Ma anche per la generalizzazione che, in qualche modo, ne è conseguita. Insomma, i cittadini di Mercogliano non ci stanno a passare tutti per vandali. Delle tre dita amputate alla figura, ne è stata ritrovata una sola. Delle altre due non c'era traccia nei paraggi. E l'intervento di restauro non potrà essere effettuato nell'immediato.

Il pastore finito nel mirino dei vandali appartiene alla scena «Seppellire i morti».

«Forse a qualcuno ha dato fastidio il messaggio che rappresenta» è il commento dell'abate di Montevergine, Riccardo Guariglia. «Non condanno nessuno, ma concordo con il sindaco che può essersi trattato di un gesto di pochezza».

«Siamo tutti molto delusi» spiega Stefania Porraro, presidentessa della pro Loco che insieme ai ragazzi che animano l'associazione si è impegnata a offrire un segno di festa in un anno difficile per tutti. «Eravamo convinti che nessuno lo avrebbe toccato e, così, insieme avevamo deciso di non recintare le aree che ospitano le scene. Non me lo aspettavo, anche perché il presepe si trova in una zona centrale, dove è facile essere visti. Tra l'altro, l'amarezza è aumentata dal fatto che, essendo in zona rossa, ci sono pochi dubbi che l'esecutore debba essere una persona del luogo. Detto ciò, sono convinta che il cambio di mentalità per offrire un futuro diverso vada percorso. Come associazione ci proviamo ogni giorno e continueremo a farlo, perché sì la delusione ma non possiamo darla vinta a chi agisce così». Sul tema è intervenuto anche il presidente della Consulta Patrimonio Identitario di Mercogliano, Antonio Severino.

«Sono immagini che fanno male, al netto di una situazione mondiale, quella della pandemia, che tutti auspicavano come un'occasione per tirare fuori da noi soltanto il meglio e inaugurare una stagione storica in cui i valori di umanità e civiltà si potessero potenziare in modo più veloce e stabile. Quello che aggiunge beffa al danno è che tutta la comunità viene marchiata e paga lo scotto di questo scempio perpetrato da pochi. C'è da condannare senza mezzi termini questo atto, ma deve anche spronare noi tutti a non abbandonarci semplicemente al sorvegliare e punire certe azioni. Il Sindaco Vittorio D'Alessio fa bene a considerare questi «atti distruttivi anche come il frutto di scarso attaccamento, noia e demotivazione. Ricostruiamo a piccoli passi quella coscienza territoriale che manca e che fa avvertire la cosa pubblica e le ricchezze del nostro territorio distanti, poco importanti e quindi utili solo per essere vandalizzate».



