Giovedì 18 Ottobre 2018, 20:45 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 21:11

I truffatori napoletani del “rendez moi” scoperti e denunciati dalla polizia di Lauro, dopo aver messo a segno una serie di colpi in Irpinia. Gli agenti del locale commissariato hanno denunciato in stato di libertà un 38enne ed un 49enne di Napoli, perché responsabili di aver truffato, estorcendo denaro, un commerciante di Lauro. I due sono stati identificati a seguito della denuncia sporta dal commerciante il quale, fornendo elementi utili alla loro identificazione, ha consentito ai poliziotti di rintracciarli grazie ai filmati delle telecamere. La truffa, denominata “rendez moi”, è basata principalmente sulla capacità dei malfattori di confondere le idee. Il raggiro funziona così: il malvivente entra in un locale commerciale e paga con una banconota da 100 euro per un prodotto di poco valore. Il cassiere elargisce il resto, ma a quel punto il soggetto, con una scusa, chiede di riavere la banconota e, distraendolo ulteriormente con altri pretesti, rifila una banconota da 50 euro. Il cassiere ha quindi dato il resto ed anche restituito la banconota da 100 euro, prendendo quella da 50, non rendendosi subito conto.