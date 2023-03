Preso l'autore del ferimento di un 55enne, si nascondeva in un fienile

E’ stato arrestato il presunto aggressore del 55enne di San Michele di Serino, che è stato ferito alla gola nelle serata di sabato, molto probabilmente con un colpo di fucile.

I carabinieri hanno fatto scattare le manette a un uomo del posto, di 69 anni.

L’aggressione sarebbe maturata per questioni economiche. Il ferito si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Moscati di Avellino, ma non corre pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri sono state coordinate dalla Procura della Repubblica (pm Luigi Iglio). Si sta cercando di definire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il 69enne si nascondeva all’interno di un fienile dove è stato raggiunto e arrestato.