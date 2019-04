Giovedì 11 Aprile 2019, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al volante di un’auto con una patente falsa. Non solo. I carabinieri hanno anche scoperto che la vettura era sprovvista di copertura assicurativa. Un uomo di 60 anni di San Martino Valle Caudina, con a carico numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato. Quando ha esibito il titolo di guida, i militari si sono trovati tra le mani un documento con la sua foto, ma completamente contraffatto. L’auto è stata sequestrata. Sono in corso indagini per verificare se si sia trattato di un episodio isolato o se dietro possa esserci un vero e proprio giro di denaro legato alla compravendita di documenti falsi.