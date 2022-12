Preso il basista dei furti nelle case del Mandamento-Baianese. Si tratta di un 26enne di Mugnano del Cardinale che è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale. Dagli accertamenti, i militari dell'Arma hanno scoperto che sarebbe proprio lui ad aver pianificato e dato indicazioni agli altri componenti della banda per compiere i raid nelle abitazioni. Al giovane sono stati sequestrati tre smartphone, oltre a coltelli e attrezzi da scasso.

Dalle verifiche sui cellulari potrebbero emergere elementi utili alle attività di indagine che potrebbero portare a risalire all'identità dei malviventi della gang, complici del 26enne. Quest'ultimo, che ha precedenti per spaccio di stupefacenti, è stato ammanettato dopo un rocambolesco inseguimento per le vie di Baiano.

Tre le pattuglie intervenute per bloccarlo. Il 26enne ha tentato anche di speronare le auto dei militari. I Carabinieri lo avevano affiancato e gli avevano intimato di fermarsi. Ma il ragazzo è fuggito a tutta velocità con la sua vettura.

Una fuga inutile perché poco dopo è stato bloccato. Dalla perquisizione veicolare, gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto tre coltelli, un tirapugni e una borsa nascosta sotto il poggiapiedi anteriore del lato passeggero con all'interno pinze, cacciaviti, chiavi esagonali, taglierini, calamita telescopica e fili di ferro per saldatura. Per il 26enne, difeso dall'avvocato Nicola D'Archi, è stato convalidato l'arresto. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha anche applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ora si cercano gli altri componenti della banda. I furti sono stati compiuti in diverse zone del Mandamento, in particolare nell'ultimo mese. Numerosi i raid compiuti in questa fetta dell'Irpinia che ha spinto i sindaci del Mandamento-Baianese a chiedere un incontro con il prefetto di Avellino, Paola Spena. La proposta del sindaco di Quadrelle, Simone Rozza, è di istituire un Commissariato di Polizia Che affiancherebbe i Carabinieri della Compagnia di Baiano e la Tenenza della Finanza.