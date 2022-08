Preso con la droga in casa, giovanissimo finisce nei guai

Preso con la droga in casa, finisce nei guai un giovanissimo del Serinese. I Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato un ventenne di San Michele di Serino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione del giovane 4 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il ventenne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I Carabinieri della Stazione di Serino e della Compagnia di Solofra stanno portando avanti attività specifiche su questa fetta di territorio irpino.

