Preso il ladro del supermercato, aveva rubato alcol e cibo

Preso il ladro del supermercato. È stato bloccato dai carabinieri. Un uomo di Avella è stato denunciato dai militari della Stazione di Mercogliano con l’accusa di furto aggravato. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione quando è intervenuta in un noto supermercato di Mercogliano, dove era stata segnalata la presenza di un uomo con atteggiamenti sospetti. Sul posto i Carabinieri hanno individuato un 50enne che, bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di bevande alcoliche e alimenti appena sottratti dall’esercizio commerciale. L’intera refurtiva è stata restituita e l’uomo denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Bambina di 9 anni affronta un ladro per proteggere la madre: premiata... IL FURTO Napoli, ladro in fuga con 14 vinili sorpreso dalla polizia nella... PADOVA Fugge dalla libreria con un volume nascosto, inseguito e fermato:...