Preso con la refurtiva in casa, tra cui una pistola, una serie di munizioni e un drone. Nei guai un 35enne di Serino che è stato scoperto e denunciato dai carabinieri. L’attività investigativa ha preso spunto da una denuncia di furto perpetrato lo scorso mese di gennaio in un’abitazione di Parolise. Le indagini hanno permesso di giungere all’abitazione dov’era nascosta la refurtiva. All’esito della perquisizione domiciliare, i militari hanno recuperato un generatore di corrente, una idropulitrice, un fusto di acciaio da 50 litri ed una tanica con 20 litri di olio d’oliva, un drone ed una radiotrasmittente oggetto di furto nonché un trapano, una smerigliatrice ed altri attrezzi di dubbia provenienza. Il tutto era custodito all’interno del garage mentre nel casolare ubicato in un fondo agricolo anch’esso di proprietà del 35enne sono state rinvenuti una pistola a tamburo a salve con numerose cartucce nonché un decespugliatore ed una motosega. Anche tutto ciò di dubbia provenienza. Per il 35enne è scattata la denuncia. © RIPRODUZIONE RISERVATA