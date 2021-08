Pretende i soldi della droga e picchia la madre: 30enne in carcere

Minacce e violenze nei confronti della mamma per ottenere i soldi della droga, incubo finito per una donna di Avellino: il figlio 30enne è stato arrestato dalla Polizia dopo la sua denuncia. Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, con custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti del giovane già destinatario del provvedimento del divieto di avvicinarsi alla propria madre.

Il 30enne, affetto da gravi problematiche di tossicodipendenza, aveva posto in essere gravi condotte vessatorie sia nei confronti del proprio genitore che nei confronti della moglie per ottenere i soldi per comprare la droga. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Bellizzi Irpino.