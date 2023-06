L'orgoglio arcobaleno di Avellino sfila lungo le vie del salotto buono cittadino: in mille e cinquecento, giunti da tutta la Campania, hanno deciso di metterci la faccia in favore dell'uguaglianza e della parità di genere. Il corteo dell'Irpinia Pride 2023, partito da piazza Libertà, ha percorso tutto Corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare a viale Italia; qui, all'altezza della Caserma Berardi, l'inversione di marcia e il ritorno nella principale agorà cittadina.

APPROFONDIMENTI Lo stadio della discordia il gelo dopo i lucchetti Avellino, incidente in via Tedesco: centauro vola sull'asfalto Blitz della Penitenziaria in carcere, trovati diversi smartphone e droga

Insieme alla galassia Lgbtqi+ hanno sfilato diverse amministrazioni comunali locali: su tutte Avellino, che ha supportato l'iniziativa, ma anche Atripalda e Mercogliano con l'assessore Elena Pagano, palcoscenici delle precedenti edizioni del Pride, e ancora Ariano, Pietradefusi e tante altre ancora. In piazza il sindaco Gianluca Festa, la vicesindaca Laura Nargi e l'assessora alle Politiche sociali Marianna Mazza. Nei giorni scorsi si sono tutti schierati in prima linea con una serie di iniziative in favore dell'uguaglianza e della parità di genere. Non è passato inosservato, già al calar della sera di venerdì, il fascio di luce che ha illuminato d'arcobaleno la Torre dell'Orologio, monumento simbolo della città.

Perfino il logo di Palazzo di Città ha preso in prestito le cromie emblema della comunità Lgbtqi+. Sempre venerdì, alla vigilia del Pride, è stata invece inaugurata la panchina arcobaleno in via Padre Paolo Manna di fronte alla sede della Cgil. Una sorta di simbolico rifugio per quanti sono vittima di omobitransfobia. «I diritti so' pochi e e papere non galleggiano» recita infine l'installazione artistica posta davanti la fontana di Piazza Libertà. Tutto a fare da prodromo al corteo simbolo della battaglia sul riconoscimento dei diritti civili per sensibilizzare l'intera provincia irpina sul tema. «L'amministrazione comunale di Avellino è da prendere come esempio» sottolinea Paolo Rondelli, già Capitano Reggente della Repubblica di San Marino, primo Capo di Stato Lgbtqi+ al mondo. Fino al 2004 nella repubblica più antica al mondo i rapporti omosessuali potevano essere puniti col carcere.

«Negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti da gigante - rivendica Rondelli, tra i testimonial del Pride avellinese -. Le amministrazioni locali possono fare tanto perché sono quelle più a stretto contatto con i cittadini e quindi le prime a dare testimonianza di appoggio anche a chi manifesta un orientamento sessuale diverso da quello che la società è abituata a vedere. In questo senso la municipalità di Avellino, con piccoli gesti, ha dimostrato di essere presente sul territorio e vicina a questa fascia di popolazione come alle altre».

Più emozionante la testimonianza di BigMama, rapper originaria di San Michele di Serino reduce dal duetto con Elodie al Festival di Sanremo: «Fiera di essere madrina del Pride nella mia città. Noto con soddisfazione che Avellino riesce ad aggiornarsi sempre più. Lo vedo con i miei fratellini più piccoli, loro accettano cose che noi alla loro età facevamo molta più fatica ad accogliere. È difficile fare coming out, soprattutto in queste piccole realtà del Sud. Io sono qui per dire a tutti che è una cosa normalissima. Ai genitori devono capire che i figli hanno bisogno di poter parlare liberamente e vanno sempre ascoltati». A impreziosire ulteriormente l'Irpinia Pride anche Cosimo Alberti, il "Sasà" di Un Posto al Sole: «La ribellione delle comunità arcobaleno contro il silenzio deve partire soprattutto dalla provincia, da realtà come Avellino, e oggi per me è un onore essere qui». «La spinta deve partire soprattutto dalle piccole realtà» aggiunge infine l'attrice teatrale partenopea Ares Kent, altra madrina del Pride.