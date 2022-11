Guardia alta a Celzi di Forino e disagi in varie zone della provincia. La pioggia fa ancora paura. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco in città e in Irpinia. Un grosso tronco caduto nel Fenestrelle ha rischiato di far esondare il torrente. Un po' dappertutto i caschi rossi hanno dovuto operare per infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni, allagamenti di garage e scantinati oltre alla rimozione di rami pericolanti e alberi caduti.

Neve sul Partenio, con lo spettacolo di Campo Maggiore imbiancato. Così come sul Monte Terminio. In azione gli spalaneve della Provincia per liberare le strade di competenza ed assicurare la viabilità. La Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo fino alle 18 di oggi. Per una parte dell'Irpinia che riguarda, in particolare, la zona dei Monti Picentini l'allerta è di colore arancione.

Mentre nelle altre aree del territorio è di colore gialla. I pompieri hanno rimosso un tronco nel tratto del torrente Fenestrelle in via Madonna della Salette. Due le squadre che sono dovute intervenire con l'ausilio dell'autoscala e l'autogrù per estrarre la grossa pianta che ha rischiato di ostruire il normale deflusso dell'acqua. Sempre in città, i caschi rossi sono intervenuti per infiltrazioni d'acqua in via Filippo Visconti e in via Dalmazia. A Celzi di Forino la situazione sembrava che fosse in via di miglioramento, con il livello dell'acqua che si stava abbassando. Su via San Nicola era quasi del tutto defluita. Purtroppo, con la pioggia continua della scorsa notte e di ieri, il livello è tornato a salire, superando i trenta centimetri nel centro abitato e quasi il doppio nelle campagne circostanti.



Restano quindi i disagi nell'antico borgo di Forino. L'attenzione è massima da parte dell'amministrazione comunale e dei volontari. Attivo ancora il Coc (Centro operativo comunale). Operativi ventiquattro ore su ventiquattro i volontari della ProCiv di Avellino che prestano assistenza e supporto agli abitanti. Nelle zone dove l'acqua è più alta ci si muove con i gommoni per effettuare gli spostamenti. La coppia di anziani che era stata fatta evacuare martedì scorso, non può ancora far rientro nella propria abitazione. È ospitata in una struttura ricettiva della zona. Vi rimarrà fino a quando la situazione non consentirà condizioni di sicurezza. Altra criticità in un'altra area della piccola frazione che di solito non veniva coinvolta da allagamenti. In via Provinciale Castello, il nubifragio dei giorni scorsi ha fatto crollare un muro di contenimento.

Fango, acqua e detriti hanno invaso le abitazioni a ridosso del muro. Allagati garage e scantinati. Interverremo al più presto non appena le condizioni metereologiche ce lo permetteranno. Ripristineremo il muro, ha rassicurato il sindaco di Forino Antonio Olivieri. Paura nel Vallo Lauro, a Domicella. Sulla strada provinciale che collega il paese con Casola è caduto un albero ostruendo il passaggio. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Sono venuti giù anche due pali della Telecom, che sono finiti sulla strada a poca distanza dal centro abitato. Pali abbattuti anche a Montecalvo Irpino, a Flumeri, a Melito Irpino e a Grottaminarda in contrada Prussiana.

Alberi sono caduti ad Ariano Irpino e a Summonte, mentre a Sant'Angelo dei Lombardi sono caduti grossi rami su un'auto in via Criscuoli. Rami rimossi anche a San Nicola Baronia. A Grottolella, invece, i caschi rossi hanno dovuto mettere in sicurezza un vetro pericolante. Gli interventi sono continuati per tutta la serata per rispondere alle varie richieste giunte alla centrale operativa di via Zigarelli.